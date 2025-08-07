salud

“Temas de salud de verano”

Con la doctora Eva Ferrer, subdirectora médica del Hospital de La Ribera y médico de familia

Luis Méndez

La Ribera |

Dra. Eva Ferrer

Otitis y problemas en los oídos

¿Qué podemos hacer para prevenir la otitis en playas y piscinas?

¿Es recomendable el uso de tapones? ¿Qué tipo?

Picaduras de insectos

¿Qué medidas efectivas hay para prevenir picaduras de mosquitos, especialmente del mosquito tigre?

Picaduras de medusas

¿Qué debemos hacer si nos pica una medusa?

Baños tras las comidas

Aún se oye eso de “esperar dos horas para bañarse tras comer”. ¿Es un mito o una realidad? ¿Qué dice la ciencia?

Infecciones en los ojos y cuidado ocular en verano

¿Qué precauciones hay que tener en piscinas, playas o ríos para evitar infecciones en los ojos?

¿Qué cuidados deben tener las personas que usan lentillas en verano?

