Teatro de calle, domesticación, equilibrio y vejez alzan el telón de la 35ª edición del MIM de Sueca

La 35ª edición de la Mostra internacional de MIM de Sueca arranca hoy jueves bajo el lema 'Poesía escénica', una propuesta que pretende transformar la vida cotidiana para no dejar de asombrarnos nunca y que dejará constancia de "las mejores propuestas de teatro gestual del panorama nacional e internacional". Teatro de calle, domesticación, equilibrio y vejez marcarán la jornada inaugural, que se completa con una novedosa librería efímera.

El MIM comenzará con la clase magistral 'El teatro de calle: un condensado de vida y de humanidad', a cargo de Claire Ducreux. La autora propondrá una experiencia para vivir y dejar vivir el espectáculo "como si se estuviera inventando en el momento mismo que está ocurriendo".

También este jueves se proyectará la película 'Poèmes', un largometraje escrito por Claire Ducreux que cuenta la historia de una artista de calle, que recorre diferentes ciudades y pueblos con su arte, pese a que tiene el corazón roto porque su pareja le ha dejado tras 17 años de relación. Ambas actividades forman parte del especial Claire Ducreux, que se complementará con la función del viernes, a modo de despedida con el público, de 'Fleurir les abîmes'.

La primera jornada propone una programación "variada", que va "desde el humor hasta la belleza de lo humano", pero que no se podrá completar con el espectáculo 'Suspensión', de la compañía Nuevuno, que se ha tenido que cancelar por lesión de uno de sus intérpretes.

Por otro lado, dos espectáculos mostrarán al público un trabajo físico "exquisito", dos propuestas "con sello MIM". En primer lugar, 'La Corcoles', el universo creativo de Mariona Moya, presenta 'H', un vals a dos, un personaje y su elemento esencial, el "balancier" que le da la vida. Una pieza delicada de funambulismo cercano y femenino.

En segundo, 'DOMA', la domesticación como un acto de rebelión. Un espectáculo que explora los conceptos de crueldad, abuso de poder y violencia en nombre del honor, las costumbres o las creencias. Se trata de una propuesta a través de la danza puramente física de DDCDanza, uno de los máximos referentes de la danza española actual, Daniel Doña.

Este jueves el público también podrá encontrar dos propuestas para todos los públicos que le acercarán a lo humano, a la belleza del paso del tiempo: 'Claudette', una propuesta para todos los públicos basada en explorar las fronteras entre el circo y el teatro con la búsqueda de nuevas formas de creación artística; y 'Welcome Sorry', el espectáculo de teatro de calle que visibiliza el oficio teatral desde la parodia de los grandes clásicos y los estereotipos que les rodean.

LIBRERÍA EFÍMERA

Además, y como novedad, este jueves arranca la Librería Efímera del MIM a cargo de Paper d'arròs llibres, una experiencia "única" dentro del marco de MIM Sueca, un espacio donde "las palabras y las emociones se fusionan con el arte del gesto". Esta librería temporal ofrecerá una selección "cuidadosa" de libros que dialogan con el mundo del teatro físico, la poesía visual y la narración sin palabras.

Durante los días del festival, los visitantes podrán descubrir obras que inspiran el movimiento, la metáfora y la sensibilidad escénica, convirtiendo la lectura en un acto artístico en sí mismo. Estará instalada en el hall del Centro Cultural Bernat y Baldoví los días de representación.