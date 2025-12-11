Psicología de andar por casa

La "suerte" de la Navidad

Nuestro colaborador Edgar Bresó nos define qué es la suerte y nos da algunos consejos para "ser un poco más afortunados".

ondacero.es

Madrid |

¿Han comprado mucha lotería estas fiestas? ¿Cada año se dejan algunos centenares de euros en décimos, pero luego nunca recuperan lo invertido?

Aunque la Navidad es época para la esperanza y la ilusión, lo cierto es que la suerte, más en los juegos de azar, es eso: pura lotería. Nuestro compañero Édgar Bresó nos ha acompañado una semana más en 'Psicología de andar por casa' para contarnos un poco más sobre que nos hace más o menos suertudos, o qué podemos hacer para tener más opciones de éxito (en la vida más que en la lotería).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer