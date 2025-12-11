La "suerte" de la Navidad

¿Han comprado mucha lotería estas fiestas? ¿Cada año se dejan algunos centenares de euros en décimos, pero luego nunca recuperan lo invertido?

Aunque la Navidad es época para la esperanza y la ilusión, lo cierto es que la suerte, más en los juegos de azar, es eso: pura lotería. Nuestro compañero Édgar Bresó nos ha acompañado una semana más en 'Psicología de andar por casa' para contarnos un poco más sobre que nos hace más o menos suertudos, o qué podemos hacer para tener más opciones de éxito (en la vida más que en la lotería).