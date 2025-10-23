Sueca quiere cumplir la última voluntad de Virtudes Cuevas

La vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia y diputada de Memoria Democrática, Natalia Enguix, anunció ayer en la clausura del Congreso Internacional 'Memoria y Democracia', celebrado en el Centro Cultural La Beneficència, que la institución provincial convertirá en centro expositivo y documental la casa que Virtudes Cuevas donó al Ayuntamiento de Sueca en 2006. “Virtudes es el ejemplo de una mujer valiente, luchadora por la libertad y la democracia, una lucha que la llevó, después de su exilio, a integrarse en la resistencia francesa y a sufrir su traslado al campo de exterminio nazi de Ravensbrück, de donde logró sobrevivir”, recalcó Enguix, quien insistió en que la casa “será un espacio de memoria y reconocimiento colectivo, un centro de investigación y documentación". Para Enguix, "se trata de poner de manifiesto lo que ella deseaba cuando legó su casa al Ayuntamiento de Sueca". El primer paso de la Diputación será financiar la redacción del proyecto técnico que adecúe el inmueble de la calle Magraners a un uso museístico.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, y la concejala de Memoria Democrática, Roser Viñoles, asistieron al congreso en la jornada del miércoles. Sáez valoró muy positivamente el anuncio de Natalia Enguix que, según explicó, "está precedido de meses de trabajo en esa dirección. Desde el primer día que asumimos el gobierno local, tuvimos claro que debíamos explorar todas las posibilidades habidas y por haber para tratar de hacer cumplir la voluntad de Virtudes Cuevas de que su casa se convirtiese en un espacio de memoria y lucha contra el fascismo y el nazismo en Sueca. Han pasado ya 15 años desde que Virtudes falleció y este proyecto ha estado siempre arrinconado, guardado en un cajón municipal. El pasado mes de marzo, acompañamos a la diputada de Memoria Democrática a ver la casa y le solicitamos que la Diputación nos ayudase a retomar un proyecto muy anhelado y que serviría para reconocer y divulgar la figura de una suecana ejemplar", apuntó el alcalde.

"Soñamos con poder hacer realidad este proyecto del que tanto se ha hablado en estos tres lustros. La complicidad de la Diputación de Valencia y de su diputada de Memoria Democrática será esencial ya que el Ayuntamiento de Sueca, en la situación actual económica tan precaria que padece, no puede por sí mismo hacer frente a una actuación de esta envergadura", afirmó Sáez quien ha señalado también que, una vez se reciba la ayuda económica, se procederá a adjudicar el proyecto de adecuación de la casa para un uso museístico. “Será el primer paso de un largo proceso. Lo importante es que no nos resignamos a seguir como hasta ahora, o sea, sin hacer nada. Debemos intentar encajar las características de la casa con la voluntad de Virtudes y, junto a la Diputación, encontrar soluciones. Es una pena que todos los objetos y pertenencias tan valiosas que tenemos en custodia no se expongan al público y que nuestros jóvenes conozcan que sucedió no hace tanto en nuestro país para tratar de que jamás se repita", sostiene Sáez.

Para la concejal de Memoria Democrática, Roser Viñoles, se trata de un primer paso fundamental para poder darle a la casa el uso público y divulgativo que siempre quiso la propia Virtudes, “desde que asumí la responsabilidad al frente de la Concejalía, entendí que este proyecto tenía que desbloquearse y, sinceramente, me lo tomé como un reto personal. Sabíamos que no sería fácil: otros gobiernos lo habían intentado sin éxito por la complejidad de la situación, pero estábamos convencidas de que había que insistir y buscar todas las vías posibles para desbloquearlo”. Viñoles agradece a la Diputación de Valencia esta ayuda económica, con la que se dará “un paso firme para cumplir con el compromiso que adquirimos al entrar a gobernar: poner en valor la memoria de una mujer referente en nuestra ciudad, cumplir con su última voluntad y ofrecer en Sueca un espacio dedicado a la memoria antifascista, al pensamiento crítico y a la defensa de los valores democráticos”. Para la concejal de Memoria Democrática, Virtudes Cuevas es un símbolo de “dignidad, de coherencia y de compromiso con la libertad. Hoy podemos decir que estamos más cerca de hacer realidad su deseo y de devolverle a Sueca una parte muy importante de su historia y de su patrimonio democrático”.

Virtudes Cuevas Escrivà (Sueca, 1913 - París, 2010) militó en las Juventudes Socialistas Unificadas y durante la Guerra Civil Española se alistó en el Quinto Regimiento. A medida que avanzaban las tropas franquistas, se desplazó a Cataluña y llegó a Francia, donde se alistó en la resistencia. Allí, entre la resistencia francesa, fue conocida como 'Madame Carmen' o 'Madame Vidal'. Actuó como enlace y proveyó de alimentos a militantes anarquistas, comunistas y socialistas con la puesta en circulación de propaganda, información y armas. Sobrevivió a Ravensbrück junto a Geneviève de Gaulle, sobrina del general Charles de Gaulle, con quien mantendría una amistad hasta el final de su vida. Fue condecorada por el presidente Charles de Gaulle con los grados de Caballero, Oficial y Comandante en la Legión de Honor. Sus restos reposan en el cementerio municipal de Sueca.