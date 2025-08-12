Sueca continua analizando las aguas para garantizar la seguridad en el baño

La dana nos dejó también gran cantidad de restos y vertidos, la mayoría de los cuales se ha conseguido eliminar, pero que a fecha de hoy todavía provoca episodios de contaminación en las aguas de nuestra costa.

Según la edil de playas de Sueca, Pilar Moncho, se hace todo lo que se puede para mantener las aguas limpias y para avisar a la población en caso de niveles por encima de lo establecido.

Las analíticas continuan de forma periódica y se confía en poder establecer un sistema más eficaz la próxima temporada estival.

En Más de Uno la Ribera, Lluc Mínguez ha estado hablando con la concejal Moncho.