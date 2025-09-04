Sueca celebra los 20 años de su muixeranga con una exposición retrospectiva

Este año 2025 se conmemora el 20º aniversario de la recuperación de la Muixeranga de Sueca y para celebrarlo se han organizado varios actos, uno por cada mes del año. Así se han llevado a cabo talleres de danzas, una convivencia muixeranguera, un encuentro de muixerangues y la publicación de un cuento para los más pequeños, entre otros.

Esta celebración continúa ahora, hoy jueves 4 de septiembre a las 19 horas, con la inauguración de una exposición retrospectiva en la sala Porxets de Sueca, donde se hará un recorrido desde los orígenes de la muixeranga hasta la actualidad.

Organizada por la propia “colla”, se podrán ver fotografías, documentos, compilaciones de prensa, carteles y otros recuerdos de estos veinte años. Además, se presentará un documental donde diferentes integrantes de la muixeranga suecana explicarán sus vivencias personales. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 14 de septiembre en horario de 18:30 a 20:30 horas.

Con esta exposición retrospectiva desean no solo acercar esta tradición al público general, sino también demostrar que tienen un futuro de la mano de los niños, niñas y jóvenes que formen parte y que prueben una manera diferente a pasarlo bien, de conocer gente nueva y de disfrutar de una forma de ocio seguro.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con una muixaranguera, y organizadora de la exposición, Esther Pedrós.