Sollana une dos referentes valencianos en el Primer Concurso de Paella con Naranja

El evento se celebrará el día 22 de septiembre con un total de 20 participantes

Luis Méndez

La Ribera |

Concurso Provincial de Paella Valenciana con Naranja de Sollana

Dentro del evento Menjat Sollana que cada año organiza el ayuntamiento de la localidad, encontramos el I Concurso Provincial de Paella Valenciana con Naranja.

El concurso se celebrará el día 22 de septiembre y contará con 20 participantes, 17 de ellos profesionales de la hostelería.

El plazo para inscribirse finaliza el próximo 7 de septiembre y los participantes, además de la paella, deberán elaborar un plato libre con aguacate.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con uno de los miembros de la organización, Raúl Magraner.

