La serie "Mascletá" se presenta este sábado en Alzira

Este sábado a las 19.30 horas en la Casa de la Cultura de Alzira se presenta el capítulo 0 de la serie on line "Mascletá".

Un proyecto original de Rafa Sala y Alfonso Aguado, cantante de Los Inhumanos, que ve la luz tras varios meses de preparativos y rodaje.

Está dirigida por Nic Castelló, y cuenta las interioridades de una falla en clave de humor.

En el acto de presentación participará también el humorista y monologuista Jesús Manzano.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con todos ellos, y nos han avanzado en exclusiva un nuevo proyecto que tienen entre manos: se trata de la adaptación al cine de la obra de teatro "La vidente de Manhattan", cuyo autor es el propio Manzano. La película llevará por título, "La vidente de Ruzafa".