La serie "Mascletá" se presenta este sábado en Alzira

Al acto asistirán tanto el director, Nic Castelló, como su productor, Rafa Sala y el humorista Jesús Manzano, los cuales nos han avanzado un nuevo proyecto que tienen entre manos, se trata de la adaptación al cine de la obra de teatro "La vidente de Manhattan", cuyo autor es el propio Manzano, la película llevará por título, "La vidente de Ruzafa"

Luis Méndez

La Ribera |

Nic Castelló y Rafa Sala

Este sábado a las 19.30 horas en la Casa de la Cultura de Alzira se presenta el capítulo 0 de la serie on line "Mascletá".

Un proyecto original de Rafa Sala y Alfonso Aguado, cantante de Los Inhumanos, que ve la luz tras varios meses de preparativos y rodaje.

Está dirigida por Nic Castelló, y cuenta las interioridades de una falla en clave de humor.

En el acto de presentación participará también el humorista y monologuista Jesús Manzano.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con todos ellos, y nos han avanzado en exclusiva un nuevo proyecto que tienen entre manos: se trata de la adaptación al cine de la obra de teatro "La vidente de Manhattan", cuyo autor es el propio Manzano. La película llevará por título, "La vidente de Ruzafa".

