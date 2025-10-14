Seis granjas valencianas de AVA-ASAJA participan en un proyecto europeo para frenar la desertificación

Seis explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana, todas ellas asociadas a la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), participan en el proyecto europeo Nemesis, una ambiciosa iniciativa internacional financiada por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea que busca revertir la degradación del suelo y luchar contra la desertificación en el área mediterránea.

El proyecto, coordinado por el Centro de Excelencia Eratóstenes de Chipre y con la participación de 37 entidades de 13 países, cuenta con un presupuesto de casi 12 millones de euros y se desarrollará a lo largo de los próximos cuatro años. Su objetivo es crear una red de Laboratorios Vivos (Living Labs) donde se ensayen, en condiciones reales, prácticas innovadoras de gestión del suelo que puedan convertirse en modelos de sostenibilidad y resiliencia.

Dentro del Living Lab español, seis ganaderías valencianas —cuatro de la provincia de Valencia, una de Castellón y otra de Alicante— actuarán como casos piloto demostrativos, representando distintos tipos de gestión ganadera, pero con un mismo propósito: regenerar el suelo, reducir residuos y fortalecer la relación entre la actividad ganadera, agrícola y sostenibilidad ambiental.

Explotaciones de vacuno, porcino y ovino-caprino

En esta línea, participan en el proyecto una explotación de ovino-caprino que integra el pastoreo en recintos de cereal y forrajes de secano y el aprovechamiento del estiércol compostado para la agricultura; una explotación de vacuno de leche que experimenta la aplicación agrícola del compost producido con su propio estiércol; una explotación de vacuno de cebo que trabaja en la optimización del compostaje y su aplicación agronómica en viñedos y frutos secos; una ganadería en extensivo de vacuno de carne que participa en un proyecto de sinergia forestal-ganadera mediante el pastoreo en zonas colindantes a zonas forestales, y una explotación de porcino intensivo que aprovecha el estiércol compostado en plantaciones de maíz en regadío.

A todos estos espacios, se suma la Finca Sinyent de AVA-ASAJA, ubicada en Polinyà del Xúquer, la cual desempeñará un papel clave como centro demostrativo y de difusión, aplicando compost de estiércoles y soluciones sostenibles para mejorar la salud del suelo. Desde esta instalación se impulsará la transferencia de conocimiento, la formación y la conexión entre agricultores, ganaderos, técnicos e investigadores, reforzando la posición de AVA-ASAJA como agente de innovación en el territorio valenciano.

Proyecto Némesis

Con este proyecto, AVA-ASAJA reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la gestión eficiente de los recursos y la adaptación del sector agroganadero a los retos climáticos. El proyecto Nemesis abre una oportunidad para que las explotaciones valencianas contribuyan, desde la práctica y la experiencia local, a los objetivos europeos de alcanzar suelos saludables para 2030. Sus avances podrán ir siguiéndose a través de la web: https://www.nemesis-soil.eu/

El consorcio internacional celebrará su reunión de lanzamiento oficial del 26 al 28 de noviembre de 2025 en Limasol (Chipre), donde AVA-ASAJA estará presente como representante del sector ganadero valenciano en el Living Lab español.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Ana García, directora de la Finca Sinyent.