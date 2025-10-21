LIBROS

El sábado se celebra en Alzira Poética25

Un encuentro de escritores con otros escritores, lectores, editoriales, librerias y todo aquel que desee participar

Luis Méndez

La Ribera |

Poética25

¿Qué es POÉTICA25?

Un encuentro de escritores y con escritores, abierto a todos.

PROGRAMA

9:30. Acreditaciones.

9:45. ACTO DE APERTURA.

10:00-10:40. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MUNDO LITERARIO

10:40-10:50. Firmas.

10:50-11:20. LITERATURA TERAPÉUTICA.

Desde las 11:00h: TALLER LITERATURA INFANTIL.

11:20-11:30. Firmas.

11:30-12:00. HE VENIDO A HABLAR DE MI LIBRO

12:00-12:15. Firmas.

12:15-12:45. COMIC Y MANGA.

12:45-13:00. Firmas.

13:00-13:30. EDITORIALES VALENCIANAS.

16:00-16:45. PASADO Y PRESENTE DE LA POESIA VALENCIANA.

16:45-17:00. Firmas.

17:00-17:45. LA FORMACION DEL ESCRITOR.

Desde las 17:00h. TALLER LITERATURA INFANTIL

17:45 – 18:00. Firmas.

18:00-18:20. HUMOR Y LITERATURA.

18:20-18:30. Firmas18:30. Clausura.

INSCRIPCIÓN GRATUITA abierta a público general, escribiendo al correo escritores2412@gmail.com

Todas las ponencias y talleres se realizarán el sábado 25 de octubre en la Casa de la Cultura de Alzira.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con José Luis Monroy, uno de los organizadores.

