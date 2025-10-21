El sábado se celebra en Alzira Poética25

¿Qué es POÉTICA25?
Un encuentro de escritores y con escritores, abierto a todos.
PROGRAMA
9:30. Acreditaciones.
9:45. ACTO DE APERTURA.
10:00-10:40. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MUNDO LITERARIO
10:40-10:50. Firmas.
10:50-11:20. LITERATURA TERAPÉUTICA.
Desde las 11:00h: TALLER LITERATURA INFANTIL.
11:20-11:30. Firmas.
11:30-12:00. HE VENIDO A HABLAR DE MI LIBRO
12:00-12:15. Firmas.
12:15-12:45. COMIC Y MANGA.
12:45-13:00. Firmas.
13:00-13:30. EDITORIALES VALENCIANAS.
16:00-16:45. PASADO Y PRESENTE DE LA POESIA VALENCIANA.
16:45-17:00. Firmas.
17:00-17:45. LA FORMACION DEL ESCRITOR.
Desde las 17:00h. TALLER LITERATURA INFANTIL
17:45 – 18:00. Firmas.
18:00-18:20. HUMOR Y LITERATURA.
18:20-18:30. Firmas18:30. Clausura.
INSCRIPCIÓN GRATUITA abierta a público general, escribiendo al correo escritores2412@gmail.com
Todas las ponencias y talleres se realizarán el sábado 25 de octubre en la Casa de la Cultura de Alzira.
En Más de Uno La Ribera hemos hablado con José Luis Monroy, uno de los organizadores.