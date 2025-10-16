Rol y funciones de la enfermera de Atención Primaria

¿Podría explicarnos qué tipo de atención ofrece la enfermera en los centros de Salud y en qué casos puede ser la primera opción para el paciente?

Todavía hay personas que desconocen que pueden pedir cita directa con la enfermera en su centro de salud. ¿Por qué es importante que la población utilice esta agenda y qué beneficios tiene para los pacientes y para el propio sistema sanitario?

El Departamento de Salud de La Ribera ha presentado recientemente la Guía Digital de Intervención Enfermera en Procesos Agudos. ¿En qué consiste exactamente esta herramienta y cómo va a ayudar a los profesionales en su trabajo diario?

¿Podría mencionar algunos ejemplos de los procesos agudos que las enfermeras pueden atender directamente en los centros de salud, sin necesidad de pasar primero por el médico?

Para quienes nos escuchan y quieran acudir a su enfermera, ¿cómo se puede pedir cita en los centros de salud de Atención Primaria? ¿Qué opciones tienen los pacientes?