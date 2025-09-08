La Ribera vuelve a las aulas con la alerta naranja activada

Miles de alumnos han vuelto hoy a las aulas en una jornada marcada por la alerta naranja por tormentas, y por la normalidad, salvo en algunas localidades afectadas por la dana.

De este modo, en l'Alcudia, los padres han protestado por las condiciones en las que los estudiantes han regresado al colegio Les Comes, con obras pendientes y "hacinamiento de los niños".

En Algemesí el curso arrancará el próximo 11 de septiembre para dar tiempo a terminar algunas obras en los barracones habilitados y cerrar temas pendientes a nivel administrativo.

Y en Alzira, el alcalde, Alfons Domínguez, y la edil de educación, Virtuts Piera, han visitado tres colegios a lo largo de la mañana, como son el Alborxí, Luis Suñer y Gloria Fuertes. Tanto en estos, como en el resto de centros educativos de la ciudad, se han repartido los calendarios escolares que edita el ayuntamiento con las láminas ganadoras del Concurso de Dibujo de Onda Cero y Europa FM La Ribera.

Por su parte, la Coordinadora de AFAs de Alzira, han hecho público un completo documento sobre el estado de los centros educativos en el que plantean hasta 6 reivindicaciones para los colegios de la ciudad:

Mantener la presión sobre la ejecución del Pla Edificant.

Solicitar la construcción de un nuevo colegio.

Continuar con la renovación de patios.

Defender el valenciano.

Exigir más recursos humanos.

Insistir en el mantenimiento y mejora de los centros educativos de Alzira.