Se retiran 825 carpas exóticas de las balsas del Paraje Natural Municipal de la Murta

Se han llevado a cabo las tareas de retirada de carpas exóticas de las dos balsas situadas en el entorno del monasterio de la Murta. La actuación la ha impulsado el Servicio de Emergencia Climática, Resiliencia y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Alzira, con la colaboración del Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 de la Dirección General de Medio Natural y Animal de la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Los técnicos del Centro Acuícola del Palmar, en colaboración con la brigada de mantenimiento del paraje, han retirado de las balsas 825 ejemplares de carpa dorada, una cifra importante pero menor que otros años, como el 2020, cuando se retiraron 1.200 ejemplares.

Las tareas se han llevado a cabo mediante la técnica de la pesca eléctrica, que provoca un pequeño aturdimiento temporal en los peces y permite la captura de los ejemplares, que son retirados del medio en el caso de especies exóticas o devueltos de nuevo al agua cuando se trata de especies autóctonas.

Este año se ha reforzado la operación con un dragado de los barros de los fondos de las balsas, con el objetivo de asegurar la eliminación completa de los ejemplares de carpa que después de la pesca eléctrica, podrían haber quedado atrapados en el sedimento. De esta manera, se mejora la efectividad de la actuación y se reduce la posibilidad de regeneración de la población invasora.

La reducción del número de carpas retiradas indica que la tarea de sensibilización comienza a tener efecto en la población visitante, puesto que todo indica que la suelta de estos peces es menor que en años anteriores. Sin embargo, todavía se detectan casos puntuales de suelta, y por tanto hay que continuar realizando esta costosa operación para mantener el control de la especie invasora y proteger el sapo común.

