Reclam Editorial ilustra la Fiesta de Algemesí para darla a conocer entre las nuevas generaciones

Un latido colectivo que une generaciones. Así es observada la Fiesta de la Virgen María de la Salud en Algemesí y así lo trabajan Carla Adam Girbés y Elisa Talens en el libro “Un setembre especial. Algemesí en festa!”, publicado por Reclam Editorial.

En Algemesí, cada septiembre, las calles se llenan de sillas, de mantones en los balcones y de ilusión compartida. La fiesta de la Mare de Deu de la Salut no es solo una celebración, es un sentimiento de pertenencia. El cuento invita a vivirla desde dentro, desde la novena en la capella de la Troballa hasta el paso solemne de la procesión.

Una historia que habla de tradición, identidad y del poder de un pueblo que sabe estimar aquello que lo hace único. “Constantemente, como profesora, aprecio el valor y la utilidad del cuento. Es una herramienta muy útil para enseñar. Esa consideración la mezclé con mi aprecio por la fiesta de Algemesí, que siempre he vivido y disfrutado. Ahora, con este volumen, los niños y niñas locales pueden trabajar como cuento la fiesta de Algemesí y solucionar sus dudas sobre las celebraciones, ampliando la acogida social de los actos de septiembre”, explica la autora, que agrega: “estimar lo que somos empieza por entender de donde venimos”.

Carla Adam Girbés nació en 1999 en Algemesí y actualmente es tutora en la etapa de Infantil en el colegio Sant Josep de Calassanç. Arraigada en su tierra, siente un profundo amor por las tradiciones que la han acompañado a lo largo de la vida y que, todavía hoy, la hacen vibrar como cuando era niña y participaba en la Muixeranga con su familia.

Por su parte, Elisa Talens explica: “Para crear las ilustraciones de “Un setembre especial: Algemesí en festa!” una parte clave ha sido la documentación previa. Tratándose de una historia relacionada con una fiesta Patrimonio de la

Humanidad de la Unesco y tan querida por los vecinos de Algemesí, hemos querido cuidar cada detalle de la vestimenta, color y estilo de los personajes y bailes.

Respecto a la creación de los personajes principales (Aina la dolçaina y Pasqual el tabal), como el libro va dirigido a un público infantil simplificamos los instrumentos y pensamos que los dos amigos debían de ser divertidos y próximos. Leyendo página a página se completa un recorrido lleno de color y ritmo tal como ocurre cuando se vive la procesión”. Talens (València, 1985) es licenciada en Bellas Artes, con especialidad de diseño gráfico y trabaja desde su estudio en Valencia.

Arturo Blasco, editor de Reclam, ha estado en Más de Uno La Ribera.

Carla Adam | Reclam Editorial