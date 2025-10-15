El Realismo se viste de gala en Alzira

El Centro Cultural de Arte Contemporáneo Josep Francés presenta el VII Salón de Otoño del Realismo y el Certamen Internacional de Pintura.

Será este viernes, 17 de octubre, a las 19.30 horas en la plaza del Carbó, 7 de Alzira

Allí, se dará a conocer los ganadores y se realizará la inauguración oficial del centro cultural en una noche única dedicada a la belleza, la técnica y la pasión por el arte.

Obras ganadoras 7° SALÓN DE OTOÑO 2025

1er. Dibujo Pedro Benedito: Luisa Chaves

1er. Médici Hall: Luisa Chaves

2° Médici Hall: Inma García Valderas

Premio "Best in show": Luis Díaz

Menciones de honor Médici Hall: Carolina Caro Guarinos y Jesica Gonpra

Menciones de honor dibujo Pedro Benedito Carrió: Luis Díaz

Adquisición CAC: Aitana RP

Adquisición Pedro Benedito: Salva Rios