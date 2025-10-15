El Realismo se viste de gala en Alzira

El Centro Cultural de Arte Contemporáneo Josep Francés presenta el VII Salón de Otoño del Realismo y el Certamen Internacional de Pintura.
Será este viernes, 17 de octubre, a las 19.30 horas en la plaza del Carbó, 7 de Alzira
Allí, se dará a conocer los ganadores y se realizará la inauguración oficial del centro cultural en una noche única dedicada a la belleza, la técnica y la pasión por el arte.
Obras ganadoras 7° SALÓN DE OTOÑO 2025
1er. Dibujo Pedro Benedito: Luisa Chaves
1er. Médici Hall: Luisa Chaves
2° Médici Hall: Inma García Valderas
Premio "Best in show": Luis Díaz
Menciones de honor Médici Hall: Carolina Caro Guarinos y Jesica Gonpra
Menciones de honor dibujo Pedro Benedito Carrió: Luis Díaz
Adquisición CAC: Aitana RP
Adquisición Pedro Benedito: Salva Rios