¿Por qué lo llamamos “amor” si lo que queremos decir son otras cosas?

¿Cómo podemos definir el amor?

Desde una perspectiva científica, el amor se ha estudiado desde múltiples enfoques. Y hoy, aquí hablaremos de algunos de ellos, pero no de todos porque, como digo, son muchas las aproximaciones que este concepto tiene. En concreto hoy hablaremos de 3 enfoques distintos para entender el amor.

El primer enfoque del amor es el que se desprende de la Teoría del Apego de John Bowlby quien explica el amor como un mecanismo aprendido e influenciado por los patrones de apego que desarrollamos en nuestra infancia. Así, según esta teoría, existen tres tipos principales de apego:

Apego seguro: Cuando las personas se sienten cómodas con el contacto y la intimidad con otra persona y por tanto confían en sus relaciones.

Apego ansioso: Cuando las personas buscan constantemente validación en el otro y temen el abandono (o la soledad; la falta de amor correspondido).

Apego evitativo: Cuando las personas tienden a evitar la intimidad por miedo a la dependencia emocional de otra persona.

De este modo, estos patrones aprendidos en la infancia nos influyen en cómo nos relacionamos con los demás en la edad adulta y cómo experimentamos las relaciones amorosas.

El segundo enfoque es el que se basa en la Teoría Triangular de Sternberg. Robert Sternberg propuso que el amor tiene tres componentes principales:

Intimidad: Sentimientos de cercanía, conexión y confianza.

Pasión: Deseo físico y emocional, atracción sexual y excitación.

Compromiso: Decisión de mantener la relación a largo plazo.

Según este autor, dependiendo de cómo se combinen estos componentes, se pueden formar 8 diferentes tipos de amor:

No amor: Ausencia de los tres componentes

Ejemplo: Conocidos casuales o extraños.

Cariño: Solo está presente la intimidad.

Ejemplo: Amistades cercanas sin atracción romántica o física.

Enamoramiento: Solo está presente la pasión.

Ejemplo: Flechazos o atracciones románticas intensas pero efímeras.

Amor vacío: Solo está presente el compromiso.

Ejemplo: Relaciones estancadas donde la intimidad y la pasión han desaparecido.

Amor romántico: Intimidad + pasión, pero sin compromiso.

Ejemplo: Relaciones románticas intensas emocional y físicamente, pero sin planes a largo plazo.

Amor de compañerismo: Intimidad + compromiso, pero sin pasión.

Ejemplo: Amistades duraderas o matrimonios donde el romance ha disminuido, pero persiste el cuidado profundo.

Amor fatuo : Pasión + compromiso, pero sin intimidad.

Ejemplo: Relaciones apasionadas que avanzan rápidamente al compromiso sin una conexión emocional profunda.

Amor consumado: Intimidad + pasión + compromiso.

Ejemplo: El amor ideal, equilibrado y completo, que incluye cercanía emocional, atracción física y compromiso a largo plazo.

Sternberg consideraba que el amor consumado es la forma más completa y satisfactoria de amor, aunque puede ser difícil de mantener. De este modo, las relaciones suelen cambiar entre estos tipos a lo largo del tiempo, a medida que los componentes evolucionan.

Por último, la tercera manera de entender el amor es la que nos llega desde la Neurociencia.

Desde esta perspectiva, el amor es un fenómeno biológico y químico que involucra la activación de ciertas áreas del cerebro y la liberación de sustancias químicas específicas. Así, el amor activa, por un lado, áreas del cerebro como son la Corteza prefrontal: Relacionada con la toma de decisiones, el Núcleo accumbens: que se asocia con el placer, el Área tegmental ventral (VTA): Libera dopamina, creando sensaciones de euforia y deseo, la Ínsula: Procesa las sensaciones corporales y la Amígdala: la cual regula las emociones intensas, como la felicidad.

Y por otro lado, el amor también está relacionado con la liberación de Dopamina: Asociada con el placer y la recompensa, crea sentimientos de euforia y motivación. Oxitocina: Conocida como la "hormona del amor", promueve la vinculación emocional y la confianza.Y finalmente la Serotonina: Regula el estado de ánimo y puede estar relacionada con la obsesión en las primeras etapas del amor.

Estas sustancias explican por qué el amor puede ser tan intenso y adictivo.

Bueno Edgar, Ya sabemos qué es el amor, ahora explícame qué quieres decir con eso de ¿Por qué lo llamamos amor cuando queremos decir es otra cosa?

Lo primero que quiero decir a este respecto es que algo que hemos aprendido a partir de la investigación científica es que el amor comparte similitudes con las adicciones:

La dopamina, liberada en grandes cantidades durante el enamoramiento, activa los mismos circuitos cerebrales que las sustancias adictivas. Esto explica por qué las personas pueden sentirse "enganchadas" a sus parejas o experimentar síntomas de abstinencia cuando una relación termina y todo ello llevado a un extremo, como cualquier adicción puede ser peligroso y, en ocasiones, por desgracia tener consecuencias, muy nocivas para uno mismo y nuestro alrededor. Obsesionarnos con una persona no es algo saludable y lamentablemente, en ocasiones esto puede ocurrir.

Por otro lado, y más en positivo, desde una perspectiva evolutiva, el amor tiene una función adaptativa y de supervivencia. Por ejemplo, promueve la formación de vínculos que favorecen la reproducción y la crianza de los hijos y la liberación de oxitocina fortalece nuestros lazos sociales, lo que es crucial para la supervivencia, pero eso no nos debe dejar llegar al extremo de pensar que si no estamos enamorados nos falta algo o somos raros o imperfectos. De hecho, he querido dejar para el final el hablar de un tipo de amor del que no hemos hablado hasta ahora. ¿Imaginas cuál puede ser?

El amor a uno mismo, también conocido como autoamor o amor propio, es un concepto fundamental en psicología. Se refiere a la capacidad de aceptarse, valorarse y cuidarse a uno mismo de manera incondicional (sin necesidad de nada ni nadie más). No se trata de egoísmo o narcisismo, sino de una actitud saludable que nos permite construir una base sólida para el bienestar emocional y las relaciones con los demás.

¿Y cómo se pone en práctica el amor a uno mismo? Pues muy sencillo, se trata simplemente de aceptarnos tal y como somos, valorarnos reconociendo nuestros defectos, pero también nuestras virtudes y cuidándonos: Priorizando el bienestar físico y emocional, estableciendo límites y buscando lo que nos hace sentir bien.

Como siempre, ¿Algún mensaje? resumen final?

El amor, como hemos visto en este programa, es una emoción compleja y multifacética. Esto quiere decir que se puede experimentar de múltiples formas y con resultados igualmente satisfactorios.

Al igual que pasa con otras emociones como la FELICIDAD, es una emoción agradable que todos necesitamos experimentar para sentirnos completos, pero eso no quiere decir nos debamos imponer estar enamorados. Es algo que tiene que surgir de forma natural y no lo podemos forzar.

Las circunstancias individuales de cada persona nos pueden llevar a experimentar un tipo de amor u otro. Por todo ello, no es sano psicológicamente forzar o imponernos el tener un amor consumado de pareja, por ejemplo. Hay otros muchos tipos de amor que se pueden vivir y podemos conseguir una vida plena sin necesidad de vivir TODOS los tipos de amor.

Así que yo animo a que cada persona aproveche las oportunidades que nos da la vida para experimentar amor en todas las facetas, digamos disponibles, pensando en la no-necesidad de pasar por todos los tipos de amor par ser feliz.