No se puede callar; el genocidio que ya no nos importa

No me llamó la atención que la Televisión Española dirigida por el presidente del gobierno diera la nota en Eurovisión. Pedro Sánchez es un profesional del discurso, un esteticien de la realidad, un vendedor de humo que, desde que el grupo terrorista Hamás invadió Israel el 7 de octubre de 2023, tuvo condenas tibias y velados reproches al estado de Israel, y muy pocos a los responsables palestinos. Los terroristas mataron a sangre fría a 1139 personas, incluidos 36 niños, y secuestraron a 251 personas, también ancianos, niños y bebés. Estaban en sus casas, con su vida cotidiana, sin más defensa que los escondrijos que encontraron. Hay que ir a la hemeroteca de aquellos días para escuchar las excusas y silencios de aquellos que odian a Israel por sistema. Cuando el presidente del gobierno pide el mismo trato para Israel que para Rusia, olvida el génesis de todo esto, el legítimo derecho que tuvo Israel para poner en orden su seguridad, comprometida por terroristas sin escrúpulos que se atrincheran entre la población civil, la cual, recientemente ya está manifestándose en Gaza contra la sinrazón de quienes los han llevado a esto: Hamás, esos radicales que todavía mantienen secuestrados con ellos.

Sin embargo, nuestro presi no da puntada sin hilo y, como tiene su casa patas arriba desde hace meses, se dedica a las cortinas de humo con todo lo que haga ruido, y Gaza hace mucho, pero mucho ruido, porque ya hace demasiado que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha traspasado todos los límites habidos y por haber. Aquí ya no nos vale aquella sentencia de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Aquí ya no se admiten más masacres civiles por un bien mayor. Aquí ya no se admiten la muerte sistemática de inocentes ante las cámaras del mundo. Aquí ya no se tolera el corte de suministros que provoca la hambruna. No, aquí ya no se puede admitir el silencio del mundo, y de Europa en particular, que mira hacia otro lado mientras se calcula que Israel supera los 62.000 muertos en Palestina. No hay persona de bien que pueda avalar esto. No hay humanidad que, más allá de cálculos políticos, pueda callar este genocidio. Y dicho lo dicho de nuestro presidente oportunista, tengo que decir que en los últimos días ha sabido posicionarse mucho mejor que el líder de la oposición en este tema, porque la denuncia de Pedro Sánchez es legítima e incuestionable desde cualquier plano humanitario. Son demasiados silencios y, me cuesta decirlo, pero nuestro presidente gana con su discurso demagógico y oportunista, porque acierta, y Eurovisión se lo puso a huevo.

Hoy, tantos años después del genocidio nazi, nos cuesta comprender cómo la población alemana y la que rodeaba a los campos de exterminio permitió y calló el genocidio. Entonces no había cámaras dentro de Auschwitz y de los otros campos, pero hoy la prensa nos hace comer con las imágenes de este exterminio que le ha quitado cualquier tipo de autoridad o legitimidad a Israel.

No se puede callar, ni hacer oportunismo político de esta tragedia. Sin embargo, entre las dos posturas, condeno más la primera: no se puede callar. Y yo no lo hago.

www.javierariasartacho.es