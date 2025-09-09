Octubre trae a Alzira una nueva edición del Salón del Realismo

Según nos ha contado Josep Francés, en el 7° Salón del Realismo 2025, se añade un premio adicional "BEST IN SHOW" en las 2 modalidades de 1000€ a la mejor obra del 7° SALÓN DE ARTE REALISTA 2025, acumulable a los otros premios de Salón, por lo que los premios de esta edición pasan a ser de 2400 €

De las 86 obras presentadas al 7° SALÓN DE OTOÑO DEL REALISMO 2025 67 obras de 4 paises.y 2 continentes optan a los premios.

El evento será el día 17 de octubre a las 19.30 h.

Además, Francés ha anunciado la puesta en marcha próximamente de un Centro de Arte Contemporáneo que dará cobertura a las inquietudes artísticas que pueda haber en la zona.