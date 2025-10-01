Nace la Associació Gent Major d’Alzira

Nace en Alzira la Associació Gent Major d’Alzira, inscrita oficialmente en la Generalitat en el Día Internacional de las Personas Mayores

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, la ciudad de Alzira celebra la constitución oficial de la Associació Gent Major d’Alzira, que ha recibido la notificación de su inscripción en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana con el número CV-01-067872-V.

El nuevo colectivo, nace con el propósito de convertirse en un espacio de participación activa, diálogo y apoyo mutuo para las personas mayores de la ciudad. La asociación carece de ánimo de lucro y se regirá por un funcionamiento plenamente democrático, abierto a todas aquellas personas mayores de 60 años que deseen sumarse al proyecto.

La Associació Gent Major d’Alzira fija como grandes ejes de actuación la promoción del desarrollo social, cultural de la ciudad; la colaboración con las instituciones públicas y privadas en todo aquello que favorezca el bienestar colectivo; y la defensa de los derechos de las personas mayores, tanto en su faceta de ciudadanos como en la de consumidores.

De este modo, la entidad fomentará iniciativas que impulsen la cultura, el deporte y la convivencia, al mismo tiempo que velará por la protección del entorno urbano y medioambiental. También quiere ser un canal de participación, abriendo espacios de opinión y debate sobre cuestiones sociales, económicas y culturales que afectan especialmente a la gente mayor.

En el ámbito del consumo, la asociación trabajará para ofrecer asesoramiento e información, ayudar en la resolución de conflictos y promover buenas prácticas que garanticen la seguridad y los derechos de las personas consumidoras

Hasta la celebración de la primera Asamblea General, la asociación estará representada por una junta directiva provisional, integrada por: Fernando Pascual Moscardó, presidente, Mayar Mora, vicepresidenta, Jose Camps Giménez, secretario, Inma Onrubia, tesorera, Amadeo Pous, vocal.

El hecho de que la inscripción oficial haya llegado precisamente el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, otorga a este nacimiento un fuerte valor simbólico. Por ello, desde la nueva entidad invitamos a todas las personas mayores de 60 años de Alzira a sumarse a este proyecto, que visibiliza su papel esencial en la sociedad y refuerza su protagonismo en la vida comunitaria.