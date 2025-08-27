Muebles Carpena, 4 décadas ofreciendo atención personalizada al cliente

Muebles Carpena es una empresa familiar que lleva casi cuatro décadas dedicada al sector del mueble.

Aunque en sus inicios se centró más en los sistemas de descanso de alta calidad, no tardó en introducir los muebles más novedosos y actuales de época.

A lo largo de los años fue ampliando sus instalaciones y especializándose en el sector convirtiéndose así en una de las empresas de referencia en la zona en cuanto a calidad y diseño se refiere.

En la actualidad cuenta con cinco tiendas, cada una especializada en un sector diferente. Mueble en general, colchones y descanso, muebles para los más pequeños de la casa, diseño de cocinas... todo con la garantía de las marcas más prestigiosas y la atención personal a cada cliente.

En Más de Uno la Ribera hemos hablado con el gerente, José Carpena.