salud

El medio ambiente y la Salud

Con Teresa Arnau, responsable de Sostenibilidad del Departamento de Salud de la Ribera

Luis Méndez

La Ribera |

Teresa Arnau

1. ¿De qué manera influye el estado del medioambiente en nuestra salud, especialmente durante los meses de verano?

2. Todos hemos estado pendientes de los incendios de este verano en España, ¿influyen en que haya más contaminación en el ambiente?

3. ¿Qué pequeños gestos podemos hacer desde casa o durante las vacaciones para cuidar el planeta y, de paso, cuidar también de nuestra salud?

4. ¿Por qué es tan importante una buena gestión medioambiental dentro de un hospital o centro de salud?

5. ¿Qué acciones concretas está llevando a cabo el Departamento de Salud de la Ribera para avanzar hacia una mayor sostenibilidad?

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer