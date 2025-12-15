La Marisapa de l'Énova

En nuestra infancia, siempre ha llegado ese momento en el que nuestros padres nos asustaban con aquello de que "vendrá el Hombre del Saco". En la Comunitat Valenciana también conocemos al Moro Mussa, otro personaje que nos podía acechar por la noche si no nos portábamos bien. Pues en l'Énova también cuentan con un monstruo capaz de asustar a toda su población: la Marisapa.

La autora Laura López ha publicado junto a Reclam Editorial el libro “La Marisapa. Por i encanteris a la nit dels misteris”, una historia que busca recuperar la leyenda de este ser fantástico que ha ido pasando de generación en generación exclusivamente a través de la oralidad.