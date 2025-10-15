Llombai celebra su feria gastronómica este fin de semana

Llombai celebra un fin de semana gastronómico con actividades y recetas de arroces que se recuperan para la ocasión.

El sábado tendrá lugar una cata con maridajes y degustación de vinos y cavas amenizados con musica de jazz.

El domingo, se celebrará la feria gastronómica del arroz, el kaki y la naranja con la elaboración y degustación de una gran variedad de arroces, así como vinos, licores, cócteles, dulces, mostachones, cocas saladas y productos de la cooperativa, con música en directo y animación infantil.

En Más de Uno la Ribera hemos hablado con la concejal de turismo y comercio, Trini Lliso.