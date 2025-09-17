El kaki Oreto irrumpe en el mercado con el aval del sello "Sabor del año 2025"

La Cooperativa Agrícola Nuestra Señora del Oreto (CANSO) de L’Alcúdia ha comenzado la primera campaña de comercialización del kaki Oreto, una variedad desarrollada gracias al convenio de mejora varietal firmado hace 20 años con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

El origen del kaki Oreto está en la inquietud de la cooperativa por la búsqueda de nuevas variedades que permitieran cubrir un calendario de comercialización más amplio, respondiendo de esta forma a las demandas de consumidores y clientes.

Cirilo Arnandis, presidente de CANSO, destaca que el kaki Oreto es “un kaki diferente, de alta calidad”, que se caracteriza por “su textura crujiente, sabor excepcional y color atractivo”.

En la actualidad, la cooperativa cuenta con aproximadamente 550 hanegadas de kaki Oreto, que producirán en torno a 300.000 kilos que serán comercializados en diferentes mercados, tanto nacionales como internacionales. La expectativa de CANSO es mantener un crecimiento paulatino de la superficie cultivada durante las próximas campañas, de forma que se puedan cubrir las necesidades productivas presentas y futuras.

El kaki Oreto llega a los mercados tras haber conseguido el sello de “Sabor del Año 2025”, que reconoce su calidad tras el aval concedido por un panel de 80 consumidores que han evaluado, sin referencia de marca, aspectos como su sabor, aspecto, olor o textura.