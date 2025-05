Javier Quilis, el músico valenciano de Hollywood

Nadie es profeta en su tierra, pero Javier Quilis no deja de intentarlo. Su último álbum, Grateful, volvió a ser grabado por la Orquesta Sinfónica de Budapest, tal como sucedió con su anterior álbum, Dreams come true. Entre otros muchos méritos de este artista, quiero destacar que en 2018 recibió en Hollywood el primer galardón en los Premios Jerry Goldsmith, en la categoría de Libre Creación. Además, en la ceremonia de Música en los Medios de Hollywood, donde se reconoce las composiciones originales para cine, televisión, videojuegos y otros medios audiovisuales, fue premiado por su composición Theme from Alzheimer. Para quienes son cinéfilos y están acostumbrados a la estética de los Óscars, estos premios fueron otorgados en el Avalon Hollywood Theatre, en Los Ángeles, donde el cine y la música encumbran a los más grandes. La música de Javier Quilis es tan extraordinaria como su humildad y discreción para darse a conocer, hasta tal punto que muchos habitantes del municipio de Alzira pueden ignorar que es oriundo de esta localidad de la Comunidad Valenciana.

Nadie es profeta en su tierra y Javier Quilis jamás ha recibido un verdadero reconocimiento en su localidad natal, como si su música no pudiera formar parte de un lugar destacado dentro de la cultura valenciana. Javier Quilis pertenece al grupo de los bohemios artistas, excéntricos que no buscan vivir del arte, sino sobrevivir en el intento. Es uno de esos genios que transitan por este mundo entre los aplausos y el desinterés, al mismo tiempo que Spotify castiga a los artistas con migajas que los obliga a vivir por amor al arte. Y es que es difícil comer del arte, todos los creadores lo saben, pero, por suerte para nosotros, la música de Quilis no está pensada para lucrarse de ella, sino para alimentar el alma. Sus temas son una caricia para el espíritu y el mimo, cuidado y detalle que emplea en cada una de sus notas nos eleva y nos sublima de emoción. Podría formar parte de la banda sonora de cualquier superproducción y los valencianos no percatarse de que su autor es un humilde y bondadoso compositor local.

Y esta columna no solo pretende revindicar la música de Javier Quilis, sino aprovechar la oportunidad de recordar que mañana, 6 de mayo, se presentará su último álbum en la Casa de la Cultura de Alzira. Grateful enamora desde sus primeras notas y creo que es una gran oportunidad para conocer al músico y los entresijos de la historia de la grabación que lo llevó hasta Hungría. Tendrá lugar a las 19,30 y siento que es una buena oportunidad para disfrutar de un artista que trasciende fronteras, pero que también necesita del calor de los suyos. La entrada es gratuita y todo lo que puede pasar allí creo que tocará el corazón, como el de Quilis, que es muy grande. Cualquiera puede saber de él acercándose a su página web o buscándolo en youtube, pero descubrir lo que se teje entre las bambalinas de su música no está al alcance de cada uno de nosotros todos los días. Aprovecha la oportunidad.

www.javierariasartacho.es