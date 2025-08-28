La inacabada vía verde del antiguo trenet

Este es el comunicado que nos han hecho llegar desde La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció:
Este estiu alguns membres de La Ribera en Bici estem anant a les platges més properes i hem fet un parell d’excursions per la Via Verda (VV) de l’Antic Trenet. Però, oh sorpresa!, en la Valldigna les senyalitzacions ens desviaren per camins rurals que res tenien a vore amb l’antiga vieta, perquè el trenet anava justament per la part esquerra (al N) de la carretera general, no per aquest costat que està a la dreta (S).
Òbviament, per molta publicitat que hagen fet alguns, la VV no està acabada. I no sols perquè no l’han fet fins a Dénia, que ja hagueren pogut fer-la. És que ni tan sols està completa entre Carcaixent i Tavernes, la humil petició que férem els ecologistes riberencs allà per 1997...
D’entrada ja falta el primer km, a Carcaixent, on es menjaren la vieta entre els camps i l’institut. Tant l’ajuntament actual com els anteriors no han sigut capaços de fer un xicotet carril bici per a connectar el nucli urbà amb el començament de la VV, baix de la Cova de les Meravelles; obligant als cicloturistes a anar per una carretera transitada, sense voral i amb mala visibilitat, realment perillosa. Això sí, al carrer per on passava el trenet li han posat el grandiloqüent nom d’Avinguda de la Vieta, no s’hauran herniat per l’esforç!
I a la Valldigna no han fet res més que omplir de senyals els camins rurals que han volgut, per on no va passar mai el trenet, desviant els ciclistes prou km perquè vagen per Benifairó o Simat. Cert que Asfalts Chova va edificar la seua fàbrica damunt de la vieta (fou allò legal?), encara que es podria haver solucionat simplement fent un carrilet perimetral. I el pas a l’altra banda de la carretera, en baixar del Portitxol, podria haver-se resolt amb un pas subterrani o similar; i el d’abans de Tavernes amb un pas zebra o una rodona adequada. Encara queden molts trossos de l’antiga vieta, alguns dels quals són aprofitats com a camins rurals, i també l’antiga estació de Benifairó, ben dempeus, inclús es poden vore en les imatges satel·litals.
Perfectament podien haver recuperat la vieta pels trams on anava, no hauria costat ni la centèsima part del que costen trams similars de les autovies o l’AVE. I des de la traça històrica podien haver senyalitzat com a opcionals i recomanables els caminals que duen a Benifairó i Simat, pobles bonics i molt visitables per les seues fonts, riuets, boscos i jaciments arqueològics. Igual com han fet a Alzira, senyalitzant els camins des de l’Estació de Renfe fins al començament actual de la VV. Però no han volgut fer-ho, perquè lamentablement a la Valldigna mai el ha interessat de veres la VV, i el resultat és esta pífia.
En realitat, l’únic ajuntament que ha complit, recuperant tot el tram de la vieta pel seu terme ha sigut el d’Alzira, des de baix de la Cova de les Meravelles fins al Portitxol. I només ha tardat 26 anys en fer-ho...
Així doncs, nosaltres seguim reivindicant la VV completa, des de Carcaixent fins a Dénia, aprofitant els trossos de vieta existents. Recordem que la VV té molts beneficis per als pobles annexos, des de fomentar el transport més ecològic que hi ha, la bici i el peu, fins afavorir el desenvolupament sostenible amb el turisme verd, amant i respectuós de la Natura i dels productes autòctons, que pot introduir-se des de les massificades platges per aquesta VV.
I per favor, gestors públics, quan vagen a fer qualsevol projecte d’este tipus, parlen amb els usuaris de les bicis, que som els que millor coneguem les característiques i necessitats de les vies ciclistes. Encara estem esperant que ens inviten a alguna reunió per avaluar la VV i els seus traçats!
Pedro Domínguez, es el portavoz de La Ribera en Bici.