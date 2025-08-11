salud

El Hospital Vithas Aguas Vivas renueva su compromiso con el Family Cash Alzira FS

La directora gerente del Hospital Vithas Aguas Vivas, Yolanda Herrero, y el presidente del club, Vicente Fontana, han firmado la renovación de un acuerdo que ha demostrado ser un pilar fundamental para la salud y el rendimiento del equipo

Luis Méndez

La Ribera |

Yolanda Herrero y Vicente Fontana tras la firma del convenio

En Más de Uno La Ribera hablamos con el director médico, Javier López:

1. ¿Qué ha motivado la renovación del acuerdo entre el Hospital Vithas Aguas Vivas y el Family Cash Alzira FS para la temporada 2025-2026?

2. ¿Qué incluye el acuerdo en materia de atención médica para los jugadores?

3. ¿Qué beneficios tendrán los abonados y seguidores del Family Cash Alzira FS gracias a esta colaboración?

4. Además de la asistencia sanitaria, ¿en qué otros ámbitos se refleja esta colaboración?

5. ¿Cómo valora el Hospital Vithas Aguas Vivas este acompañamiento al club en Primera División?

Javier López
Javier López | Director Médico Hospital Vithas Aguas Vivas
