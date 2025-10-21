El Hospital Universitario de la Ribera galardonado con el premio nacional TOP 20 en el área de Digestivo

El Hospital Universitario de La Ribera ha sido galardonado con el premio TOP 20 en el área deDigestivo en el nivel de hospitales con cirugía general de alta complejidad. La gala de entrega se celebró en Madrid, en un acto que reunió a representantes de más de 200 hospitales públicos y privados de toda España.

Los Premios TOP 20, con más de dos décadas de trayectoria, reconocen la excelencia de los hospitales españoles a través del análisis objetivo de más de 120 indicadores de calidad y gestión sanitaria.

El galardón en el área de Digestivo ha sido otorgado tras una exhaustiva evaluación científica que ha valorado indicadores clave de calidad asistencial, eficiencia, funcionamiento y buenas prácticas en la atención al paciente.

Asimismo, el Hospital de La Ribera ha sido finalista en la categoría de Gestión Hospitalaria Global, en el nivel de Hospitales con Especialidades de Referencia, lo que refuerza su liderazgo en la mejora continua de la atención sanitaria.

“Este premio es un reconocimiento al esfuerzo y compromiso diario de todo nuestro equipo, que trabaja con un objetivo común: ofrecer una atención integral, segura y humana a nuestros pacientes”, ha destacado Gemma Pacheco, jefa del Servicio de Digestivo del Hospital Universitario de La Ribera. La doctora Pacheco ha añadido: “Nos impulsa a seguir innovando y mejorando en todos los procesos asistenciales para mantener los más altos estándares de calidad.”

El programa TOP 20 se basa en la explotación del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), lo que garantiza una evaluación continua, transparente y precisa

del desempeño de los hospitales. Este sistema de análisis constituye una herramienta clave para la mejora de resultados y la promoción de las buenas prácticas en calidad, eficiencia y funcionamiento en el sector sanitario.