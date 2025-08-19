El Hospital de La Ribera impulsa la humanización en la Unidad de Cuidados Intensivos para mejorar la estancia del paciente

El Hospital Universitario de La Ribera ha reforzado su plan de humanización en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con la incorporación de nuevas iniciativas que buscan mejorar la experiencia del paciente, haciéndola más humana y centrada en su bienestar.

Entre las medidas más recientes, que se suman a las ya implantadas, destacan la ampliación del horario de visitas, que permite a un familiar acompañar al paciente durante toda la tarde, la puesta en marcha de atención psicológica dirigida tanto a pacientes como a sus familiares, la reducción del uso de sujeciones mecánicas y la mejora del protocolo de sedación, con el objetivo de mantener a los pacientes más confortables y conscientes.

Estas acciones están lideradas por la Comisión HUMANIZA-UCI, un equipo multidisciplinar integrado por una veintena de profesionales del Servicio de Medicina Intensiva, entre ellos, médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería.

Según ha explicado el jefe del Servicio de Medicina Intensiva, Rafael Garcés, “el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos es percibido por el paciente y sus familiares como una experiencia estresante. Una de las principales necesidades de las familias es la proximidad con su ser querido, así como recibir información clara y continuada por parte del personal sanitario”.

El doctor Garcés ha añadido que “existe evidencia suficiente sobre los beneficios de la flexibilización de horarios en las unidades de críticos, tanto para pacientes como para sus familiares y los propios profesionales”.

En este sentido, en el Hospital de Alzira se mantiene el horario habitual de visitas (media hora a las 13:30 y a las 20:15 horas), pero se establece la figura del cuidador principal, que permite a un familiar permanecer con el paciente de forma continua durante la tarde.

Protocolo de sedo analgesia

Desde la Comisión HUMANIZA-UCI se ha señalado que desde el punto de vista de la humanización de la asistencia, resulta especialmente relevante el protocolo de sedo analgesia que estamos implantando en la UCI. Este protocolo busca ofrecer la analgesia y sedación necesarias para controlar el dolor, sin comprometer la consciencia del paciente, permitiéndole comunicarse con el equipo sanitario y sus familiares.

Según la Comisión, se trata de un equilibrio complejo, pero con un gran impacto positivo en el confort del paciente ingresado. Si el paciente está menos sedado y más acompañado, su pronóstico mejora de forma significativa.

Otra de las medidas destacadas es la implementación de un plan para eliminar, en la medida de lo posible, las sujeciones mecánicas en la UCI. “Atar a un paciente a la cama debe ser una medida excepcional. La mejora en los protocolos de sedación y el acompañamiento familiar han sido claves para reducir la agitación de nuestros enfermos y evitar el uso de contenciones mecánicas”, ha señalado el doctor Garcés.

La atención psicológica se articula en dos vertientes: por un lado, ofrece atención individualizada a los pacientes ingresados y a sus familiares por parte de una especialista; y por otro, promueve encuentros grupales dirigidos a los profesionales sanitarios, con el objetivo de cuidar también su salud emocional.

Como explica Mónica Portillo, psicóloga clínica del Departamento de Salud de La Ribera y responsable de la consulta psicológica en la UCI, “la atención psicológica resulta fundamental en este entorno. El impacto emocional de un ingreso en cuidados intensivos es profundo, tanto para el paciente como para su entorno más cercano. Nuestro trabajo consiste en ofrecer apoyo, aliviar el sufrimiento emocional y dotar de herramientas a familiares y profesionales para afrontar esta situación tan compleja”.

Portillo ha destacado la importancia de que los pacientes “se sientan escuchados y acompañados y puedan verbalizar su malestar para sentirse aliviados emocionalmente. Nuestra presencia también ayuda a prevenir cuadros de estrés postraumático y ansiedad, y mejora la comunicación entre familia y equipo asistencial”.

Desde la creación de la Comisión HUMANIZA-UCI en 2019, se han ido incorporando otras iniciativas como la posibilidad de que los pacientes hagan uso de dispositivos electrónicos, el protocolo de movilización precoz —que incluye paseos para pacientes con estancias prolongadas— y la entrega de una guía informativa a los familiares al inicio del ingreso, entre otras medidas.