Los expertos advierten del incremento en Enfermedades de Transmisión Sexual

La doctora Tatiana Cortés, médico internista y especializada en enfermedades infecciosas del Hospital Vithas Aguas Vivas y del Centro Médico Vithas Alzira, ha alertado sobre el incremento de casos de enfermedades de transmisión sexual que se está produciendo no solamente en España, sino también a nivel mundial.

Entre las enfermedades de transmisión sexual cuyo incremento está siendo notable, la profesional destaca la sífilis, la clamidia y la gonorrea. “Estas son las más frecuentes, pero hay otras en las que también se está produciendo un incremento de casos. Se cree que se debe a múltiples factores, entre ellos el menor uso del preservativo entre los jóvenes, el menor miedo a la adquisición del VIH, el uso de drogas recreativas durante las relaciones sexuales (chemsex), y también al aumento de testeos y campañas”, señala.

Según el último informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hubo un total de 6.613 casos de sífilis en 2021, un 12,2% superior que el total de casos diagnosticados en el año 2001. Por otro lado, se diagnosticaron 20507 casos de Chlamydia trachomatis en el año 2021, con una tasa que se ha incrementado notoriamente desde el año 2016. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) informó recientemente de un aumento del 18% de los casos detectados de gonorrea entre 2019 y 2021 en España, sin mencionar que hay un incremento continuado de la incidencia desde el año 2001 también.

La doctora Cortés recuerda que, en los finales de los años 80 e inicios de los 90, “cuando apareció el VIH, la gente empezó a tener un poco más de temor al contagio de esta y se generalizó el uso del preservativo”. Sin embargo, y a medida en la que se fueron encontrando tratamientos “gracias a los cuales la expectativa y calidad de vida de una persona con VIH es similar a la de una persona sin VIH, y la enfermedad pasa a asimilarse como una enfermedad crónica, el miedo a las enfermedades de transmisión sexual se pierde”. Por otra parte, destaca que actualmente se sabe que “las personas con VIH bajo tratamiento óptimo no contagian durante las relaciones sexuales. Y a su vez, hay tratamientos destinados a evitar el contagio de VIH durante las relaciones sexuales no protegidas, por lo que, los usuarios de estos tratamientos no utilizan métodos de barrera como el preservativo y con ello aumenta la tasa de infecciones de otras enfermedades de transmisión sexual diferentes del VIH”.

Este hecho ha originado que, “especialmente entre la población más joven, y a día de hoy, sea cada vez más frecuente que no utilicen protección de barrera, que no utilicen el preservativo”. Una circunstancia que está originando el incremento de las enfermedades de transmisión sexual.

Sin embargo, y pese a esa percepción, la doctora Tatiana Cortés ha alertado en Más de uno La Ribera que las enfermedades de transmisión sexual “son silentes por un montón de tiempo. Uno puede ser portador de una de estas enfermedades y no saberlo porque suelen o no presentar síntomas o presentar síntomas leves, de manera que esto supone un problema grave ya que puede seguir contagiando” por lo que aconseja el uso del preservativo y hacerse revisiones médicas específicas.