Los expertos aconsejan no tener remordimientos tras las comilonas de Navidad

“Hay que disfrutar con conciencia y sin culpabilidad en las celebraciones navideñas y momentos puntuales que puedan surgir, de los alimentos y platos típicos de estas fechas”. Así lo ha explicado la nutricionista del Hospital Vithas Aguas Vivas y del Centro Médico Vithas Alzira, Paula March, quien ha aconsejado “intentar mantener el mismo nivel de actividad física o al menos, intentar buscar un hueco para estar activo, sumar pasos, etc.”.

A la hora de afrontar las fiestas navideñas desde un punto de vista nutricional, la especialista ha indicado que hay tres escenarios. Por un lado, el descontrol: “Son personas que asumen que van a consumir un exceso de dulces y alcohol y que van a ser unos días sedentarios. Son los que piensan que empiezan el año que viene o que, ante estas fiestas, lo tiran todo por los aires”. Por el contrario, hay otras personas que apuestan por la restricción. “Piensan en evitar ciertos alimentos por miedo a hacerlo mal, quieren hacerlo todo perfecto, se prohíben cosas, y hacen otras para compensar”.

Y, por último, la que, en opinión de Paula March, es la mejor actitud para afrontar estas fiestas: la flexibilidad. “Mantengo mis hábitos y rutinas saludables, y busco huecos para mantenerme activo”. De hecho, ha manifestado que en días clave como Nochebuena o Navidad, “el resto del día fuera de la cena o la comida, debemos mantener nuestros hábitos alimenticios y no pensar que como vamos a pasarnos en ese momento, aprovechamos para hacerlo durante todo el día o comer muy poco preparándonos para el gran festín. Es importante llegar con el hambre habitual”.

No obstante, Paula March ha asegurado que “no pasa absolutamente nada si aumentas de peso durante estas fechas”, pues es “algo razonable y que no tiene por qué desviarte de tu objetivo, pues incluso los altibajos son parte del proceso”. En este sentido, ha indicado que debemos “priorizar el disfrute junto a las personas que nos rodean intentando que el centro o aquello en lo que ponemos el foco durante la Navidad no sea el comer y el beber”. Es cierto, ha añadido la nutricionista, que “la comida y los platos típicos se harán presentes y forman parte de la celebración, pero debemos poner nuestra atención en la ocasión, en las personas, o incluso en el momento propiamente dicho”.

Consejos y pautas

De esta manera, la especialista del Hospital Vithas Aguas Vivas y del Centro Médico Vithas Alzira, ha ofrecido algunos consejos y pautas para estas fiestas. En primer lugar, ha destacado la importancia de planificar un calendario con los eventos como celebraciones familiares, viajes o comidas fuera de casa.

También ha manifestado que tanto a la hora de hacer la compra como de cocinar o pedir comida, “hay que hacerlo con sentido común, según el número de comensales que vayan a ser” y “congelar o reciclar las sobras para consumir en varias ocasiones. Y tenemos que comer de manera consciente, disfrutando, pero también prestando atención a nuestras señales de saciedad”, ha insistido March.

La especialista ha recordado también la necesidad de tener movimiento: “Caminar o pasear a diario, subir escaleras, entrenar, hacer tablas en casa o acudir al centro habitual de manera regular”. Y en cuanto a la hidratación ha recordado la importancia de beber agua a lo largo del día “incluso durante las comidas típicas.

Por último, Paula March ha resaltado que debemos tener fijadas las comidas o las cenas que van a “salirse de la rutina” y el resto de los días “introducir abundante verdura en las comidas principales. Priorizar las legumbres, pescados o huevo, utilizando técnicas culinarias sencillas como la plancha o parrilla, al horno o al vapor”. También ha aconsejado “anticiparse y adelantar platos para congelar o mantener en la nevera para aquellos días que no tengamos mucho tiempo para cocinar” y disponer de un “fondo de despensa: legumbres hervidas, pescado congelado o en conserva, fruta congelada, verduras en conserva o congeladas o bolsas de ensalada”.