El fin de semana nos trae la X edición del Corbera Blues Festival con un cartel repleto de artistas y grupos de primer nivel:

The King Of Blues, The Cinelli Brothers, Sweet Marta & The Blues Shakers, Graham Foster Band, Maria Carbonell Blues Mood y Mo’Jo’

Las actuaciones se realizarán por diversos escenarios de la localidad y son totalmente gratuitos.

En Más de Uno la Ribera hemos hablado con la concejal de fiestas, Gessamí Sanchis, así como con David Preus y Richard Oltra, organizadores.