Los equipos de 1º y 2º ESO del Bernat Guinovart de Algemesí ganan el premio de la Feria Tecnológica de la UPV

Esta es la nota que nos han remitido:

El passat 9 de maig se celebrà en les instal·lacions de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Aeroespacial i Disseny Industrial de la Universitat Politècnica de València la FIRA TECNOLÒGIA 2025 de la Comunitat Valenciana, en la qual es presentaren més de 80 projectes de centres d’ESO i Batxillerat del nostre territori.

La Fira, coorganitzada també pel CEFIRE, és una oportunitat perfecta per a exposar el gran treball que el professorat del departament de Tecnologia s’està fent a l’IES BERNAT GUINOVART. I d’això en donen testimonis els diferents premis i mencions que hem rebut i que se sumen als reconeixements en matèria de Robòtica que ha tingut el centre en les diferents proves Skills de Formació Professional a què s’ha presentat.

Així, en aquesta edició 2025 l’equip de 1r i 2n d’ESO de l’IES BERNAT GUINOVART composat per Mar Llamas Risueño, Noa Llopis Adam i Mar Viguer Felici han estat guardonats amb el PRIMER PREMI de la seua categoria amb el projecte anomenat Electromagnetisme.

Pel que fa a la categoria de 1r i 2r de Batxillerat se classificaren en cinquena posició el nostre equip composat per Xavier Aliaga García, Dorian Canelles Navarro i Pablo Moreno Bueno, que presentaren el projecte Avisador de caigudes a emergències.

Però aquesta Fira és, al mateix temps que una fira de demostracions, la fase local que dona pas a la Fase II de la IV OLIMPIADA VALENCIANA D’ENGINYERIES INDUSTRIALS, motius pel qual l’equip anteriorment citat de primer de batxillerat, juntament amb un altre equip també de primer, s’han classificat per a eixa Olimpíada. Aquest segon equip està format per Sara Forner Arrabal i per Carles García Raga que han presentat el projecte Figures de Chladni. Així doncs, dos equips del nostre centres disputaran la fase estatal d’aqueste Olimpíades, la qual cosa és un èxit per al Departament de Tecnologia. Si això afegim les joves promeses de l’equip d’alumnat de primer i segon de l’ESO l’alegria del Departament és immensa.

El professor del Departament de Tecnologia, Tomás Serrano, destaca l’interés i implicació que ha mostrat en tot moment l’alumnat participant, sense el qual no s’hagueren obtingut aquest resultat, i per això conclou: “tant el professorat d’aquest Departament, com el centre en general, volen agrair a tot l’alumnat que ha anat a la Fira la seua participació, i felicitar, com no, als equips guanyadors i classificats per deixar tant alt el pavelló de l’IES BERNAT GUINOVART. Molts ànims i a per totes!”

IES Bernat Guinovart de Algemesí en la Feria Tecnológica de la UPV | IES Bernat Guinovart