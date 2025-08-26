Dignitat Gatuna de Carcaixent inicia una campaña de ayudas para refugios y santuarios afectados por los incendios

La asociación Dignitat Gatuna de Carcaixent ha decidido, junto a otras protectoras de animales, iniciar una recaudación económica para los animales afectados por el fuego.

Desde este colectivo quieren recordar que cuando la dana golpeó con fuerza nuestros pueblos, recibimos una ola de solidaridad desde todos los rincones de España.

La entidad se ha puesto en contacto con las protectoras afectadas, desde donde piden dinero o material para reconstruir los refugios destruidos por el fuego.

En principio se han sumado una gran cantidad de protectoras de la comarca y de toda la Comunitat Valenciana.

Desam Tarrasó, portavoz de Dignitat Gatuna, ha estado en Más de Uno la Ribera, y ha asegurado que "todo lo recogido irá íntegramente destinado a apoyar a protectoras y entidades afectadas por los incendios"