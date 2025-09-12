Esta semana, el 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Este año, bajo el lema ‘Cambiar la narrativa sobre el suicidio’, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio nos invitan a romper estigmas y hablar con empatía y apertura sobre este grave problema de salud pública.

Panorama general

“Doctor/a, ¿cuál es la situación actual del suicidio en en España? ¿Por qué sigue siendo un problema de salud pública prioritario?”

El lema 2025

“El lema de este año es ‘Cambiar la narrativa sobre el suicidio’. ¿Qué significa en la práctica? ¿Cómo puede ayudar a reducir estigmas y salvar vidas?”

Señales de alerta y prevención

“¿Qué señales de alarma pueden detectar las familias, amigos o compañeros de trabajo para intervenir a tiempo?”

Acceso a recursos y ayuda

“¿Qué recursos y servicios ofrece el Hospital de la Ribera —o la red sanitaria— a personas en crisis o a sus allegados?”

Mensaje final a la audiencia

“¿Qué mensaje clave le gustaría transmitir hoy a quienes nos escuchan, tanto a quienes atraviesan un momento difícil como a la sociedad en general?”