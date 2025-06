El “descanso” es mucho más que descansar

Hoy, aprovechando que estamos a punto de empezar nuestras merecidas vacaciones, hemos querido hacer una edición especial de Psicología de andar por casa para hablar del descanso. Así que, como siempre, Edgar Bresó, cómo podemos definir qué es el descanso según la psicología.

La recuperación (o recovery en inglés) se define como el proceso mediante el cual reviertimos o mitigamos los efectos negativos del esfuerzo físico o mental prolongado resultado de la actividad diaria.

Este proceso permite que el organismo y la mente recuperen su homeostasis, reduciendo el estrés acumulado y previniendo el agotamiento físico o emocional restaurando así nuestro nivel de energía, motivación y también bienestar.

Pero no se trata simplemente dedesconectarnos (desenchufarnos) y ponernos a dormir como si fuesemos una batería de coche cuando se agota sino, más bien se refiere a desconectar mentalmente para recargarnos haciendo otras cosas. Es decir, no es solamen te descansar, es recargar (por eso hablamos de recovery y no de descanso) y recargar/recuperarnos implica actividad; es como una batería, para cargarla, no basta con desenchufarla, hay que meterle energía

Como ves, no se trata sólo de desconectar sino, más bien, se trata de conectar con nosotros mismos para recargar las baterías y mejorar la motivación. ¿Qué te parece?

Y cuéntame, ¿Qué dice la ciencia sobre este tema? Porque me temo que tienes por ahí algún estudio o resultados de investigación…

Pues mira, te voy a hablar de 2 modelos que son los que actualmente consideramos más relevantes para explicar cómo funciona esta recuperación o “recovery”.

1. Modelo de Recursos de Conservación (Stevan Hobfoll, 1989)

Segú este modelo, las personas buscamos conservar y recuperar nuestros recursos personales y el estrés surge cuando se pierden recursos o no se recuperan adecuadamente. De este modo, el descanso es clave para restaurar recursos antes de que el desgaste se cronifique.

Bueno, vamos a explicar un poquito más:La idea central es simple, cada personas quiere conseguir y mantener recursos pero ¿Qué son esos “recursos” que las personas intentamos mantener?

Los recursos son las cosas que nos ayudan a vivir bien o que valoramos mucho, por ejemplo: Tiempo, Energía, Dinero, Salud, Apoyo social, Autoestima, Estabilidad emocional o Reconocimiento en el trabajo (estos serían los principales)

¿Cuándo sentimos estrés según este modelo? Hobfoll dice que el estrés aparece en tres situaciones:

Pérdida de recursos

Ejemplo: Pierdes tu empleo → menos dinero, autoestima baja.

Amenaza de pérdida

Ejemplo: Te dicen que van a recortar personal → miedo e inseguridad.

No recuperar recursos tras esfuerzo

Ejemplo: Trabajas mucho y no descansas → pierdes energía sin reponerla.

¿Qué papel juega el descanso (recovery)?

El descanso es clave en este modelo porque:

Es la forma natural de recuperar recursos como energía, calma o motivación.

Si no descansamos, entramos en un “círculo vicioso de pérdida de recursos”, que puede llevar a agotamiento o burnout.

Ideas clave del modelo

El bienestar depende de ganar y conservar recursos. Las personas más vulnerables (menos recursos) sufren más cuando pierden algo. El descanso, el apoyo social y las actividades significativas ayudan a recuperar recursos.

Ejemplo sencillo:

Una persona trabaja muchas horas, duerme poco, y no tiene tiempo para sus amigos o hobbies. Poco a poco va perdiendo energía, motivación y alegría.

Si no descansa y no recupera esos recursos, terminará estresada o incluso quemada (burnout).

Pero si se toma tiempo para dormir bien, desconectar del trabajo y hacer algo con lo que disfruta, empieza a recuperar esos recursos perdidos.

¿Qué te parece Luís? ¿Tú te tomas el tiempo necesario para recuperarte? ¿Qué haces en tru tiempo libre? ¿Recargas energía para venir motivado al trabajo?

Bueno, me habías dicho que íbamos a hablar de 2 modelos y solo hemos hablado de uno, ¿Cuál es el otro?

Modelo de Experiencias de Recuperación (Sabine Sonnentag & Fritz, 2007)

¿Qué nos dice este modelo?

Este modelo define qué tipo de actividades nos ayudan a recuperarnos realmente del estrés y el esfuerzo diario (especialmente del trabajo). defiende que descansar, por sí mismo, no sirve, lo que sirve es lo que hacemos en este descanso.

No todo lo que "parece descanso" realmente recupera. Hay 4 experiencias clave que sí ayudan a recargar cuerpo y mente.

Yo hablo del DRCD

D esconexión psicológica : Alejarse mentalmente de las demandas laborales o estresores (por ejemplo, no pensar en el trabajo durante el tiempo libre).

Ejemplo: No mirar el correo laboral en casa, no hablar de trabajo durante la cena. Si no desconectas mentalmente, el cuerpo tampoco "se apaga".

R elajación : Participar en actividades que generen calma y reducen la activación fisiológica (como meditación, paseos, lectura). Mindfulness. En definitiva, se trata de sentirse tranquilo, sin presión, sin exigencias.

C ontrol: Sentir que uno tiene la libertad de decidir cómo emplear su tiempo fuera del trabajo o del entorno estresante. Ejemplo: Decidir si prefieres quedarte en casa o salir, sin que nadie te imponga qué hacer.

D ominio : Realizar actividades retadoras pero placenteras (como aprender algo nuevo o practicar un hobby), que aporten satisfacción y sensación de competencia. Por ejemplo: Aprender un idioma, tocar un instrumento o cocinar algo nuevo (sushi).

No se trata solo de “descansar”, sino de descansar bien.

Ejemplo: Dos personas salen del trabajo a la misma hora. Una se va a casa, sigue contestando correos y viendo cosas del trabajo. La otra va al parque, desconecta, camina y luego cocina algo que le gusta. ¿Quién crees que llegará con más energía al día siguiente?

La segunda, porque vivió experiencias reales de recuperación.

¿Alguna reflexión final para cerrar?

Vivimos en una cultura que exalta la productividad y la inmediatez. En este contexto, a veces, el descanso parece un privilegio o incluso una debilidad. Sin embargo, la ciencia ha demostrado algo muy distinto: descansar no es opcional, es esencial.

No todo lo que “parece descanso” realmente regenera. Mirar el móvil durante horas no es lo mismo que caminar al aire libre, tocar música o compartir una conversación significativa. El verdadero descanso requiere de intención, conciencia y sentido. (descansar no es gratis, hay que “currarse” y planificarse el descanso.

Por otro lado, también se ha demostrado que la falta de descanso no solo afecta al bienestar, sino también al rendimiento, a la creatividad, e incluso al sistema inmunológico. No descansar nos hace menos eficaces, menos empáticos y más vulnerables. Descansar no es “perder el tiempo”; es invertirlo en lo más importante: nuestra salud física y mental.

La verdadera productividad no nace del esfuerzo constante, sino del equilibrio entre esfuerzo y recuperación. Los modelos de Hobfoll y de Sonnentag & Fritz nos recuerdan que descansar no es rendirse, es reconstruirse. El descanso bien entendido no es un lujo. Es, quizás, nuestra forma más silenciosa y poderosa de resistencia, humanidad y renovación.

Así que yo animo a todos los oyentes y muy especialmente a ti Luís a descansar con conciencia y volver a vernos después de vacaciones más eficientes y más productivos si cabe.