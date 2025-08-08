Cullera incorpora señalética accesible en las banderas de sus playas

El Ayuntamiento de Cullera ha implantado este año, en el marco de su compromiso con la accesibilidad y la inclusión social, un nuevo sistema de banderas informativas diseñadas para ayudar a las personas daltónicas o con trastornos de la percepción cromática a conocer el estado del mar para el baño.

El consistorio ha informado en un comunicado que las banderas utilizan el método Color ADD, un sistema universal que permite a través de signos que se imprimen sobre las banderas de socorrismo, interpretar el estado del mar a través.

Las señales gráficas consisten en una barra diagonal para la amarilla, un triángulo que apunta hacia la izquierda para la roja y una barra diagonal junto a un triángulo que apunta hacia la derecha para la verde. De este modo no es necesario reconocer colores para saber si la playa es segura para el baño.

El teniente de alcalde de playas, Salva Tortajada, ha señalado la importancia de seguir con este tipo de acciones para construir "una ciudad mejor para todos", con el objetivo de que "todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de nuestras playas en condiciones de seguridad y calidad".

Con esta iniciativa, Cullera "avanza hacia una costa más inclusiva y accesible" y suma esfuerzos para conseguir un modelo de turismo en el que la playa sea un espacio compartido por todos y todas y para todas las personas.

La localidad ya cuenta con cuatro puntos de accesibilidad para movilidad reducida en su costa, ubicados en las playas de San Antonio, Escollera, Racó y Los Olivos, operativos durante el mes de agosto en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, de lunes a domingo.

En la misma línea, estas playas cuentan con los servicios de monitores especializados, baño asistido, rampas de acceso al agua, vehículos anfibios, sillas adaptadas, vestuarios y duchas adaptadas y espacios de sombra.