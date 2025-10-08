El Consorcio de la Ribera pone en marcha su primer refugio de animales en Tavernes

El Consorci de la Ribera y las mancomunidades de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor han inaugurado el nuevo Centro de Acogida de Animales ubicado en Tavernes de la Valldigna, que dará servicio a 61 municipios de estas tres comarcas.

Con una inversión de 1,47 millones de euros, las obras se han completado en plazo y el centro está ya preparado para entrar en funcionamiento este mismo miércoles, 8 de octubre.

Ubicado en una parcela municipal de más de 3.000 metros cuadrados, el centro cuenta con capacidad para más de 100 perros y 100 gatos, distribuidos en módulos adaptados y zonas comunes, además de salas veterinarias, de formación y espacios de almacenaje y aseo para animales.

El presidente del Consorci, Josep Mur Díaz-Hellín, ha destacado que este centro es fruto de casi una década de trabajo, y ha subrayado que va más allá de la simple custodia: incluye formación de personal, campañas de sensibilización ciudadana y fomento del voluntariado.

Por su parte, la presidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta, Paqui Momparler, ha recordado que el objetivo es garantizar el bienestar animal y fomentar la adopción lo antes posible: “Este centro representa un compromiso colectivo con la empatía, la responsabilidad compartida y la dignidad animal”.

La inauguración supone la primera fase de un proyecto más amplio, que continuará con la construcción de un segundo centro en l’Alcúdia, ya en marcha, con un presupuesto similar y cuya apertura está prevista para principios de 2026.