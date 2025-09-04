Consejos para la vuelta de Vacaciones

1. “¿Cómo podemos distinguir si la pereza de volver al trabajo es algo normal o ya es señal de que algo no va bien?”
2. “En vacaciones rompemos horarios, comemos distinto, dormimos más… ¿Cómo recuperar rutinas sin que parezca un castigo?”
3. “A muchos les pasa: vuelven y se preguntan si de verdad quieren seguir en ese trabajo. ¿Cómo saber si es un bajón pasajero o una señal de cambio?”
4. “El ambiente en la oficina influye mucho… ¿qué podemos hacer para que las quejas colectivas no nos arrastren a todos?”
5. “Y pensando en los niños: ellos también vuelven al cole. ¿Qué podemos aprender de cómo se adaptan y, sobre todo, qué pueden hacer los padres para acompañarlos sin transmitirles su propio estrés?”