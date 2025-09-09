fiestas

Carlet vive sus fiestas con más intensidad que nunca

La alcaldesa considera que hay muchas ganas de disfrutarlas tras la dana

Luis Méndez

La Ribera |

Concurso de Arroz al horno en Carlet

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, considera que las poblaciones que se vieron afectadas en mayor o menor medida por la dana, se están volcando con las fiestas locales, y este es el caso de Carlet, donde Sáez aprecia una mayor intensidad y participación en las actividades programadas.

Verbenas con las mejores orquestas hasta el amanecer y discomóviles legendarias marcan unas noches llenas de fiesta en esta localidad.

Destacar también el multitudinario concurso de arroz al horno, y la noche del mantón manila que este año congregará a 800 mujeres ataviadas con esta prenda que desfilarán a ritmo del pasodoble Amparito Roca, que cumple su centenario.

