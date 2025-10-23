Campaña de vacunación frente a virus respiratorios

1. Señor Gozalvo, este año la campaña de inmunización incluye tres vacunas: la de la gripe, la del SARS-CoV-2 (COVID-19) y la del virus respiratorio sincitial (VRS). ¿Podría explicarnos brevemente qué protección ofrece cada una y si existen contraindicaciones o situaciones en las que no se recomiende vacunarse?

2. En los colegios de la Comunitat Valenciana ya ha comenzado la vacunación frente a la gripe para los niños y niñas del segundo ciclo de Infantil. ¿Qué valoración hacen desde el Departamento de Salud de la Ribera de esta iniciativa y qué beneficios tiene vacunar a los más pequeños?

3. Desde el pasado 15 de octubre se ha iniciado también la vacunación frente a estos virus para el resto de la población. ¿Por qué es tan importante vacunarse cada año y cómo ayuda a reducir complicaciones durante los meses de frío?

4. ¿Dónde pueden acudir los ciudadanos para recibir la vacuna o las vacunas que les correspondan? ¿Es necesario pedir cita previa o se puede acudir directamente al centro de salud?

5. ¿Qué grupos de riesgo deben vacunarse de forma prioritaria —personas mayores, enfermos crónicos, embarazadas, profesionales sanitarios…— y puede hacerlo también la población general aunque no pertenezca a estos grupos?