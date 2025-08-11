el tiempo

El calor se mantiene hoy y mañana y volverá con fuerza el fin de semana

Nuestro "meteorólogo de guardia", Jovi Esteve, nos habla sobre meteoritos, terremotos y olas de calor

Luis Méndez

La Ribera |

Jovi Esteve

Hoy hemos hablado con el meteorólogo Jovi Esteve sobre la ola de calor en la que estamos inmersos y que, en la Comunidad Valenciana, nos está afectando estos días.

De este modo, hoy tendremos las temperaturas más elevadas, mientras que mañana bajarán ligeramente y nos dará una tregua hasta el viernes.

El fin de semana se espera que el calor regrese con fuerza y vuelvan a subir las temperaturas a niveles incluso superiores a los de hoy.

Jovi también nos ha hablado sobre las "Lágrimas de San Lorenzo" y los temblores sísmicos en la Ribera, el último ayer mismo en Antella.

