Benimuslem vota mantener sus fiestas patronales en agosto

Los vecinos de Benimuslem han decidido mantener la celebración de sus fiestas patronales en pleno mes agosto.

Este año, las olas de calor han motivado la suspensión de numerosas actividades por lo que el ayuntamiento ha planteado una consulta para elegir posibles fechas alternativas en septiembre u octubre.

Finalmente, la mayoría de votos recogidos en una urna habilitada durante el pasado fin de semana han decidido mantener las fechas actuales y seguir celebrando las fiestas en plena canícula.

Neus Chapí, alcaldesa de Benimuslem, ha estado en Más de Uno La Ribera.