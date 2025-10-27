Benifaió reunirá a más de 3.000 personas en el “1r Trofeo Nacional Ciudad de Benifaió” de gimnasia rítmica y acrobática

Benifaió será el punto de encuentro los días 31 de octubre y 1 de noviembre de las modalidades deportivas de Gimnasia Rítmica y Acrobática en el "1r Trofeo Nacional Ciudad de Benifaió".

El próximo 1 de noviembre el Pabellón Municipal de Benifaió se convertirá en el epicentro de este deporte con la celebración de un gran torneo nacional que reunirá a deportistas, entrenadores, familias y forofos de toda España y Andorra.

Como antesala del acontecimiento, el 31 de octubre tendrá lugar una exhibición especial de gimnasia rítmica, acrobática y estética, donde los clubes participantes mostrarán todo su talento y elegancia en una jornada abierta al público.

Cómo señalan desde el Club Gimnasia Benifaió como organizadores del evento deportivo “durante todo el fin de semana, se espera la llegada de más de 3.000 personas. El acontecimiento contará con la participación de destacados clubes y promesas de la gimnasia”.

Desde el Club Gimnasia Benifaió destacan "la oportunidad de disfrutar del deporte, la belleza y la técnica de la gimnasia en un ambiente familiar y festivo". El ayuntamiento de Benifaió, además de la empresa Choví y otras empresas locales colaboran en este acontecimiento deportivo.

Su presidenta, María Dolores Albero, ha estado en Más de Uno La Ribera.

