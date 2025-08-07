El azud de Antella enfrenta a vecinos y bañistas

La masificación del azud de Antella está originando conflictos entre los vecinos de la localidad y los visitantes y bañistas foráneos que este año se han multiplicado por tres.

Ya no cabe nadie más y algunos parece que se han tomado el paraje como una zona de acampada.

Desde el ayuntamiento, la alcadesa Eugenia García, se ha reunido con el presidente de la CHJ, Miguel Polo, y han llegado al acuerdo de vallar la zona para evitar entradas indeseadas y establecer una ordenanza de uso que dé prioridad a los vecinos de Antella y establezca un aforo para no superar un número de personas determinado, además de cobrar a los visitantes una especie de canon para proceder a la limpieza periódica de la zona.

