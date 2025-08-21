El Ayuntamiento de l'Alcúdia visita el progreso de las obras de prevención en el río Magro

El equipo técnico del Ayuntamiento de l'Alcúdia ha visitado recientemente las actuaciones que la Confederación Hidrográfica del Júcar está ejecutando en el lecho del río Magro, unas obras que tienen como objetivo principal reforzar la seguridad del municipio ante posibles episodios de lluvias intensas.

Durante la visita se ha podido comprobar que los trabajos avanzan a buen ritmo y de acuerdo con la planificación establecida. La mota en construcción ya ha llegado a los 390 metros de longitud, de los 860 metros totales previstos, y se encuentra a escasos metros de la antigua empresa de Construcciones Alabarta.

El alcalde de l'Alcúdia, Andreu Salom, ha declarado: “Desde el Ayuntamiento de l'Alcúdia valoramos muy positivamente el avance de estas obras. La protección ante futuras riadas es una prioridad para que no se repitan situaciones como la sufrida por la DANA del año pasado. Con esta actuación se garantizará más seguridad y tranquilidad para los vecinos de nuestro municipio”. Según este nivel de ejecución se mantiene la previsión de que las obras finalicen antes de que acabe el año.