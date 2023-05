El Ayuntamiento de Alzira perfila en Milán los últimos resultados del proyecto europeo “Wo@Wo"

El Ayuntamiento de Alzira participó en la última reunión en el marco del proyecto "Women@Work - Recognise and enhance non formal and informal learning for women (Wo@Wo)”, co-financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, en la ciudad de Milán. Esta asociación de cooperación, en el marco de la Acción Clave 2 del conocido programa para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa, lleva trabajando desde mayo de 2023 con el objetivo principal potenciar y reforzar el talento de las mujeres, contribuyendo a la innovación de los servicios y a la mejora de las prácticas dedicadas a ellas en los itinerarios de formación y reinserción laboral.

A través de su Oficina de Proyectos Europeos Alzira On Europe, el Ayuntamiento de Alzira ha venido recogiendo a lo largo de los últimos meses una serie de datos a partir de un riguroso "Mapa de Necesidades". A partir de este punto, conociendo cuáles eran las carencias de las mujeres en el entorno digital y en su relación con el mercado laboral, comenzó a trabajar junto a sus socios italianos en una serie de competencias y nuevas metodologías; estableciendo un sistema de validación y autoevaluación de las mismas con la decisiva supervisión del grupo de trabajo Uncatt - CROSS.

Esta última fase del proyecto, terminada de perfilar en la capital económica de Italia, se centrará en el análisis del proceso en curso, los puntos fuertes y los puntos débiles del marco de autoevaluación. A partir de este punto, se busca generar un impacto positivo en la formación destinada a la reinserción de las mujeres en el mercado laboral. De esta forma, el Ayuntamiento de Alzira pondrá a disposición de la ciudadanía, a través de la página web www.alziraoneurope.com, todos los materiales de forma libre y gratuita.

Adrián Navalón, de Idea Proyectos Europeos, ha estado en Más de uno La Ribera.