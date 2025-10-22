La Asociación Medioambiental Murta y Casella presenta un Plan de Arbolado para Alzira

El presidente de la Asociación Medioambiental Murta y Casella, Salvador Íñigo, le han propuesto al alcalde de Alzira, Alfons Domínguez un Plan de Arbolado para la ciudad que contemple la plantación de numerosos árboles, plantas y enredaderas en calles, plazas y alrededores de la ciudad.

Es por eso que se han contabilizado cerca de 50 calles transitadas susceptibles de plantar o bien árboles o bien plantas trepadoras con el fin de crear sombra que disminuya las cada vez más elevadas temperaturas de los veranos.

El alcalde ha acogido con interés la propuesta y ha comentado su intención de llevar adelante un Plan de Infraestructuras Verde y Vulnerabilidad, con un estudio previo de las zonas vulnerables y de los viales y aceras aptas para la plantación.

Domínguez ha avanzado los proyectos de la Plaza de la Generalitat y la Plaza Cartonajes donde se van a instalar dos pérgolas semicubiertas en cada una, además de ubicar islas verdes en los alrededores del colegio público Blasco Ibáñez y la Escuela de Adultos Enric Valor.

En cuanto a la segunda propuesta de repoblar y dotar de riego a la Muntanyeta, la primera autoridad local ha comentado su intención de buscar financiación para recuperar el viejo pozo del Huerto de Ros, junto a la iniciativa de recuperar los bancales de olivos para poder hacer itinerarios y zonas de picnic. También ha comentado la intención de adecuar la pista existente para mejorar el acceso por la Parrilla.

El Gobierno municipal pretende conectar la Muntanyeta con el Anillo Verde, quitando la gran acera existente en el Camino de los Pescadores en la que se pueden plantar especies autóctonas.