ALZHEIMER

La Asociación de Familiares de Alzira, AFA, celebra su 25 aniversario

Se han programado charlas, teatro, un recital de poesía y hasta una paella solidaria

Luis Méndez

La Ribera |

Paella solidaria AFA

Este año en AFA ALZIRA cumple 25 años de lucha, un camino construido gracias al apoyo de familias de personas con Alzheimer u otras demencias.

Desde la asociación han querido dar las gracias al Ayuntamiento de Alzira, a todos los miembros que han pasado por la Junta Directiva, y a cada profesional que ha aportado su granito de arena con su trabajo. Pero sobre todo gracias a las personas con demencia por sus sonrisa, para compartir sus experiencias, por su cariño y por los aprendizajes sacados de cada uno de ellos durante estos 25 años. "Continuamos muchos años más con esta ilusión para ayudar a los que no recuerdan, pero si sienten y a sus familias."

Mª Jesús Ferrús, directora de la unidad de estimulación de AFA, nos lo ha contado en Más de Uno La Ribera.

Actividades 25 aniversario
Actividades 25 aniversario | AFA Alzira
