La Asociación de Familiares de Alzira, AFA, celebra su 25 aniversario

Este año en AFA ALZIRA cumple 25 años de lucha, un camino construido gracias al apoyo de familias de personas con Alzheimer u otras demencias.

Desde la asociación han querido dar las gracias al Ayuntamiento de Alzira, a todos los miembros que han pasado por la Junta Directiva, y a cada profesional que ha aportado su granito de arena con su trabajo. Pero sobre todo gracias a las personas con demencia por sus sonrisa, para compartir sus experiencias, por su cariño y por los aprendizajes sacados de cada uno de ellos durante estos 25 años. "Continuamos muchos años más con esta ilusión para ayudar a los que no recuerdan, pero si sienten y a sus familias."

Mª Jesús Ferrús, directora de la unidad de estimulación de AFA, nos lo ha contado en Más de Uno La Ribera.