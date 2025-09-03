APERCOVE, Asociación de Perjudicados por las Comunidades de Vecinos, se presenta también en Cullera

APERCOVE es una asociación nacional registrada en el Ministerio del Interior que pretende denunciar "los abusos y corrupciones en las comunidades de vecinos donde administradores, porteros, etc. tienen secuestradas las voluntades de los vecinos, aprovechandose de que no nos conocemos.. por ser segunda residencia".

Tiene su sede en Málaga, pero también en comunidades autónomas como Valencia y, ahora además, en Cullera, donde se van a presentar oficialmente el día 23 de septiembre.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con el presidente de la asociación en la Comunidad Valencia, Fructuoso Bustos, y con uno de sus portavoces, Ángel Quintanar.